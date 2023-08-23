تعرف على حقيقة عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

تداولت بعض التقارير السعودية والإنجليزية، أنباء عن اقتراب الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، من التوقيع لاتحاد جدة السعودى، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى تقديم مسؤولو اتحاد جدة السعودى عرضا خاصا للفرعون المصرى يتضمن عقد لمدة 3 مواسم مقابل 135 مليون يورو وبراتب سنوي يصل إلى 4 مليارات جنيه قادما من ليفربول، بالإضافة إلى راتب أسبوعى يصل إلى 2 مليون يورو ، وقصر خاص فى مدينة جدة، 100 ريال سعودى عن كل استورى أو تويتة، ونسبة من مبيعات التيشرت الخاصة بصلاح.

ولكن لم يخرج أى مسؤول من نادى اتحاد جدة أو من ليفربول الإنجليزى ينفى أو يؤكد تلك التقارير، إلا أن رامى عباس خرج منذ عدة أيام ينفى ذلك من خلال تويتة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال فيها "سنظل هنا".