أوكرانيا: هجوم روسي يُتلف شحنات حبوب قبل إرسالها إلى مصر

كشف مسؤول أوكراني، اليوم الأربعاء، عن تسبب الهجوم الروسي على أحد موانئ نهر الدانوب في إتلاف حبوب كانت ستتوجه إلى مصر ورومانيا.

وقال المسؤول الأوكراني إلى رويترز: "الضربات الروسية على الموانئ دمرت 270 ألف طن من الحبوب خلال شهر".

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا التي شنها عدد من الدول الغربية وأتباعها.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع لزعماء مجموعة البريكس: "قررت روسيا دعم الأشخاص الذين يقاتلون من أجل ثقافتهم وتقاليدهم ولغتهم ومستقبلهم.. إن أفعالنا في أوكرانيا لها سبب واحد فقط -وهو وضع حد للحرب التي أطلقها الغرب وأتباعهم في أوكرانيا ضد الأشخاص الذين يعيشون في دونباس".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وشدد الرئيس الروسي على أن رغبة عدد من الدول الغربية في الحفاظ على هيمنتها في العالم هي التي أدت إلى الأزمة الخطيرة في أوكرانيا.

