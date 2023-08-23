"النيل الأهلية" تستقبل العميد المساعد في جامعة Graphic Era Hill University بالهند لبحث التعاون

استقبلت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، البروفيسور DK Sharma العميد المساعد للتعاون الدولي في جامعة Graphic Era Hill University بجمهورية الهند والموجودة في منطقة Dehradun

هدفت الزيارة إلى بحث أوجه التعاون الدولي مع جامعة النيل الأهلية والمتمثلة في برامج التبادل الطلابي، والبرامج التعليمية المشتركة بين الجانبين، كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن التعاون البحثي بين أساتذة الكليات الموجوده في جامعة Graphic Era Hill University وجامعة النيل الأهلية خاصة في مجال الـــ information technology ، كما تم الاتفاق خلال اللقاء بين الجامعتين على اقامة منصة مشتركة لتقديم عدد من البرامج التعليمية والتدريبية داخل وخارج مصر.

من جانبه رحب الدكتور حسن علي، عميد كلية كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، ومسئول التعاون الدولي بالجامعة بزيارة العميد المساعد للتعاون الدولي في جامعة Graphic Era Hill University بجمهورية الهند، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الهندية من ناحية، والتعاون المستقبلي ما بين جامعة النيل وجامعة Graphic Era الهندية من ناحية أخرى، ومنوها إلى وجود عدد من البرامج التدريبية المستقبلية التي ستتم بين الجامعتين، خاصة وأن جامعة النيل الأهلية لها دور ريادي في مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال .

جدير بالذكر أن اللقاء حضره الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية،، والدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال، ومسئول التعاون الدولي بالجامعة، والدكتور أحمد المهدي عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر، والدكتور محمد عابد، مدير برنامج إدارة الأعمال لطلبة البكالوريوس بكلية إدارة الأعمال، والدكتور وليد العتباني من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والدكتور الحسن صبري من كلية إدارة التكنولوجيا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال، جامعة النيل الاهلية.

يذكر أن جامعة النيل الأهلية تعتبر مؤسسة بحثية عالمية المستوى للتعلم ملتزمة بالتميز في التعليم والبحث وريادة الأعمال والابتكار. وهي أول جامعة وطنية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في تعليم التكنولوجيا والأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط / شمال إفريقيا، حيث تعد برامجها القائمة على الأعمال والتكنولوجيا، ومراكز البحوث الفريدة من نوعها، والانفتاح على الابتكار وريادة الأعمال مصممة للتعامل مع المجالات الحاسمة ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادي والازدهار لمصر والمنطقة.

والجامعة لديها شراكات دولية ومحلية مع مؤسسات وشركات أكاديمية وصناعية متنوعة، وبها برامج الدراسة في الخارج وبرامج التبادل الطلابي مع أكثر من 10 جامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم وتجاربهم الحياتية، وبها برامج أكاديمية متميزة مع تخصصات ثانوية حديثة في مجالات مختلفة لتحسين معرفة الطلاب ومؤهلاتهم.

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