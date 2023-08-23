محافظ شمال سيناء يفتتح ورشة عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

افتتح الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ورشة العمل لأصحاب المشروعات المشاركين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي عقدت في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، في حضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، حسن العلاقمي، مسئول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة.

وأكد المحافظ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

أضاف المحافظ، أنه تم مؤخرا إطلاق النسخة الثانية من المبادرة الذي يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وجه المحافظ بتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات لاستكمال التسجيل على المنصة والتكاتف والتعاون من أجل فوز المشروعات المقدمة من محافظة شمال سيناء في مختلف الفئات الستة.

من جانبه أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تقدم 60 مشروعًا من مختلف الفئات الستة للمبادرة بشمال سيناء من بينها 11 مشروعًا مكتملًا، موجهًا بتقديم المساعدة وتذليل الصعاب أمام أصحاب المشروعات الغير مكتملة وعددها 49 مشروعًا من اجل انهاء التسجيل.

أضاف السكرتير العام، أنه تم زيادة عدد المشروعات التي ستشارك بها المحافظة من 6 مشروعات بواقع مشروع من كل فئة الي 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات من كل فئة، لافتا الى أن الفئات هي فئة المشروعات كبيرة الحجم، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

كما قال حسن العلاقمي، مسئول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة بشمال سيناء، أن باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مفتوح حتي نهاية شهر أغسطس الجاري.

ولفت العلاقمي، إلي عقد عدة ورش عمل في ديوان عام المحافظة وتقديم الدعم لأصحاب المشروعات لاستكمال تسجيل المشروعات بنسبة 100% على المنصة وحل المشكلات التي تواجههم أثناء التسجيل وتقديم الدعم الفني بمشاركة مركز المعلومات والمركز التكنولوجي.