السعودية.. تعليق الدراسة بجميع مدارس مكة بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت إدارة تعليم مكة المكرمة، تعليق الدراسة بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية اليوم الأربعاء وفقا لما أورده المركز الوطنى للأرصاد في السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن إدارة تعليم مكة المكرمة حرصت على سلامة الجميع من خلال التأكد من سلامة المباني المدرسية بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي حدثت خلال الساعات الماضية، وأوضحت أنه تقرر تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل الصباحية والمسائية.

يذكر أن أمطار متوسطة إلى غزيرة تساقطت على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي أثناء صلاة المغرب أمس الثلاثاء.

وقالت إمارة مكة المكرمة، إنه تم رفع درجة التنبيه إلى (إنذار أحمر)من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات ( الجموم - العاصمة المقدسة- الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات ).

فيما أكد المركز الوطني للأرصاد، تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.