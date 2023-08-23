تعرف على الطوباوي لاديسلاو فنديس الكاهن الشهيد

تحتفي الكنيسة الكاثوليكية اليوم بذكرى وفاة الطوباوي لاديسلاو فنديس الكاهن الشهيد، وولد لاديسلاو فنديس في 13 ديسمبر 1907 في كروسينكو نيزني بالقرب من كروسنو- بولندا .

والده فلاحين هم لستانيسلاو فينديس وأبولونيا راشوال، وفي 14 ديسمبر تلقى سر العماد المقدس في كنيسة الثالوث الأقدس في كروسنو.

وبعد انتهائه من درساته الابتدائية والثانوية ، التحق بالكلية الإكليريكية في خريف 1927 في برزيميسل، وكان تحت إرشاد رئيس الجامعة الأب المبجل جيوفاني باليكي ، فأتم درأساته الفلسفية واللاهوتية ، سيماً كاهناً في 19 يونيو 1932م في برزيميسل، وفي عام 1942 تم تعيينه كاهن أبرشية في نووي زميغرود.

خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، كرس نفسه بسخاء لتقديم المساعدة الروحية والمادية لجميع سكان رعيته، بغض النظر عن جنسيتهم أو طائفتهم، وبعد انتهاء المجمع الفاتيكاني الثاني، من المنبر بدأ نشاطه الرعوي لتنفيذ التجديد والإصلاح الذى نادى به المجمع ومن خلال نداءاته الرسائلية إلى تجديد الحياة المسيحية مما أغضب السلطات الشيوعية من نشاطه الرعوي وحماسته في التبشير.

وفى 17 ديسمبر 1963م تم القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بتهمة "إجبار المؤمنين على ممارسة الشعائر الدينية"، فتعرض في السجن لسوء معاملة جسدية ونفسية وإذلال، فكان يعاني من مرض السرطان فكتب الطبيب في تقريره من ضرورة إجراء العملية في أسرع وقت، فرفضت السلطات إجراء العملية، فأطلق سراحه من السجن وهو في حالة من الإرهاق الشديد.

توفي بعد بضعة أشهر في ٢٣ أغسطس 1964، وطوّبه الكاردينال جوزيف جليمب في 19 يونيو 2005 بقراءة الرسالة الرسولية للبابا بنديكتوس السادس.