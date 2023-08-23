محافظ جنوب سيناء يناقش المخطط الاستراتيجي لـ"دهب"

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ؛ لمناقشة وعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب، يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة للتنمية المستدامة للمدن وفي إطار دعم محافظ جنوب سيناء، لتوجهات الدولة والتنمية العمرانية المستدامة على أرض مدن محافظة جنوب سيناء وبناء على توجيهاته بأهمية تنمية مدينة دهب.

جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة منهجية عمل المشروع، وجرى عرض ما تم الوصول إليه من لقاءات ودراسات وتحليلات الإمكانات والتحديات الخاصة بالمدينة.

كما جرى عرض ومناقشة الرؤية التنموية المقترحة، والأهداف الرئيسية والفرعية للمشاريع المقترحة المحققة للرؤية.

وأوضح المحافظ أن المدينة تحتاج إلى نظرة شمولية لتنوع المنتج السياحي والتكامل مع مدن المحافظة، كما أكد الاهتمام بتحقيق أعلى جذب للاستثمارات للمدينة مع الحفاظ على هويتها وأصولها.

حضر الاجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة دهب، وممثلي هيئة التخطيط العمراني، وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية Un habitat ، وممثلي المكتب الاستشاري المكلف بمخطط مدينة دهب، فقد تم عقد اجتماعا بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ بغرض مناقشة وعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب.

وفي سياق آخر افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشروع "واحة تجلى" للزيوت العطرية والأعشاب بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورئيس مدينة شرم الشيخ.

يشار إلى أن المشروع يتكون من 4 قاعات عرض لتعريف السائح بفكرة المشروع ومكوناته التي تتلخص في الاهتمام بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التى تتميز بزراعتها جنوب سيناء.

ويشمل المشروع مركز لتجفيف الزهور وعصر الزيوت وقاعات لعرض المنتجات ومعروضات الحرف اليدوية والمشغولات البدوية التي تتميز بها المرأة السيناوية كما يشمل كافتيريا ومطعم وبحيرة صناعية ونافورة ومحطة تحلية مياه ومناطق لاند سكيب جمالية وساحة انتظار للسيارات وسكن للعاملين.

ويعد هذا المشروع من الإضافات الجديدة أنواع الجذب السياحي بمدينة شرم الشيخ.

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