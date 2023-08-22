غدا.. رانيا يحيى تحيي الليلة السابعة لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

تحيى الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، الليلة السابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يعيش الجمهور مع الفنانة الدكتورة رانيا يحيى عازفة الفلوت، فى حفل موسيقى لباقة متنوعة من أشهر الأعمال والمقطوعات الموسيقية، التى تحتل مكانة كبيرة فى وجدان الشعب المصرى، وتشغل الدكتورة رانيا يحيى الملقبة بفراشة الفلوت، منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا" .