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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الغرف التجارية: شراكات استثمارية وصناعية مشتركة مع الصين بالسوق المصري

عماد قناوي عضو مجلس
عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف
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قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أن زيارة الوفد الصيني لغرفة القاهرة اليوم الثلاثاء تعتبر بادرة خير لفتح تعاون جديد علي الصعيد الاستثماري والصناعي المشترك بين مصر والصين مستقبلا.
وأشار قناوي عقب انتهاء لقاء الوفد الصيني بغرفة القاهرة إلى ان وجود الجانب المصري علي خريطة المباحثات الصينية لزيادة التعاون الاقتصادي تعتبر بادرة خير ومؤشر بأن الفترة القادمة ستشهد تعاون جديد سواء صناعي أو استثماري وتجاري بين مصر والصين .
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ان المباحثات قد ينتج عنها إقامة شراكات استثمارية وصناعية مشتركة بالسوق المصري تفيد اقتصادي البلدين في ظل تشجيع مصر للاستثمار في كافة المشروعات وفي المحافظات المصرية المختلفة.
وكانت غرفة القاهرة التجارية قد استقبلت اليوم الثلاثاء وفدًا رسميًا من مقاطعة "هانج شو " الصينية مكونًا من مستثمرين ورجال صناعة لبحث سبل تعاون مصري صيني مشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.

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