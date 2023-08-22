جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل أوائل الثانوية العامة للتعرف على منح الدراسة بها

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، وفدا من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة لعام 2023، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، للتعرف على قواعد المنح الكاملة المقدمة لهم، وإمكانيات الجامعة وما تقدمه من علوم المستقبل التي سوف يتلقوها خلال دراستهم بالجامعة.

وقدمت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة للطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز الذي جاء ثمرة للاجتهاد والمثابرة، متمنية لهم استمرار التفوق وبذل المزيد من الجهد في مسيرتهم الجامعية والعملية، فضلاً عن منحهم فرصة للالتحاق بالجامعة من خلال المنح الكاملة للدراسة بكليات الجامعة في كلياتها الـ 4 (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وهي مبادرة من السيد رئيس الجمهورية بدعم من البنوك وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وقالت الدكتورة ريم بهجت: "سوف يظل التعليم الجيد في مقدمة أجود أنواع الاستثمار في المستقبل، حيث يساهم في إعداد وتأهيل الشباب المتميز المبدع من أمثالكم". مؤكدة أن الاهتمام بالتعليم والارتقاء به وفق أعلى المعايير العالمية يعد في مقدمة أولويات الجامعة منذ نشأتها.

كما أكدت الدكتورة ريم خلال حديثها مع أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، أن التعليم هو أساس بناء المستقبل فضلاً عن أنه الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، لذلك فإن جامعة مصر للمعلوماتية تعد في مقدمة المؤسسات الأكاديمية التي تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل كونها من أوائل الجامعات المتخصصة في علوم الاتصالات والبيانات وتكنولوجيا الأعمال بأفريقيا والشرق الأوسط. ولفتت إلى أن استدامة التعليم بمخرجات نوعية ركيزة وطنية وهدف استراتيجي يأتي ضمن أولوية الجمهورية الجديدة ورؤية واستراتيجية مصر 2030.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة مصر للمعلوماتية، تعمل بأعلى المعايير العالمية، إذ تحظى بمكانة علمية مرموقة مما انعكس في العديد من بروتوكولات التعاون التي وقعناها مع كبرى الجامعات التخصصية بالعالم، مما يمكنها من تحقيق أهدافها في تخريج وتأهيل أجيال متفوقة لديها القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي وتحمل مسؤولية قيادة المستقبل.

وأشار الدكتور أحمد حسن، إلى أن البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية، متطورة للغاية ومواكبة للأساليب التعليمية الحديثة التي تستهدف تزويد الطلبة بالعلم والمهارات التي تؤهلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع وفي كافة المجالات والقطاعات بعد تخرجهم.

وبعد جولتهم الميدانية للتعرف على إمكانيات الجامعة، أعرب أوائل الثانوية العامة عن سعادتهم بالتواجد في حرم جامعة مصر للمعلوماتية وما شاهدوه من إمكانيات متطورة توافق طموحهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذا الصرح الأكاديمي العريق الذي يمنحهم فرصة الدراسة من خلال المنح الكاملة التي تقدمها الجامعة لهم بالتعاون مع شركات القطاع والبنوك.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة الميكاترونيكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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