منتخب سيدات الطائرة يتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية بالفوز على أوغندا

فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة على نظيره الأوغندي بنتيجة 3/ 0 فى ربع نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون، ليتأهل إلى نصف النهائي .

حقق منتخب شابات الطائرة العلامة الكاملة فى دور المجموعات بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث فاز على بوروندى بنتيجة 3/0 فى ختام مواجهاته بالدور الأول.

وفاز منتخب سيدات الطائرة على الجزائر فى أولى مواجهاته قبل الفوز على مالى بنفس النتيجة و من بعدها الكاميرون 3/ 1 الجمعة ثم نيجيريا 3 /0 ليضمن التأهل إلى ربع النهائي.

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية لسيدات الطائرة المقرر التى انطلقت الأربعاء عن وقوع سيدات الفراعنة ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من، الكاميرون ونيجيريا وبوروندي ومالي والجزائر، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من، كينيا والمغرب ورواندا وأوغندا وبوركينا فاسو وليسوتو.

وتضم قائمة سيدات المنتخب كلا من: دعاء محمد ودانا شوقي ومايا ممدوح ودعاء غباشي وداليا مرشدي ومريم متولي وآية خالد ومي غزال وندا وليد وايسل ناديم وندا معوض و سارة امين وسابين عابد وزينة العالمي.

فيما يتكون الجهاز الفني للمنتخب المصري من وائل قنديل عضو مجلس الإدارة رئيس البعث وعماد نوار المدير الفني وسيد طه المدرب العام وسمية ناجح علاج طبيعي وبلال وتوت مخطط أحمال وشادى فهيم محللا تقنيا وهاني فكري مديرا إداريا وتغريد خطاب حكما مرافقا.