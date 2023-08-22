ما هو الكازين واستخداماته للجسم وأنواعه؟

الكازين واحد من أهم المكملات الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من البروتين المستخلصة من الألبان فقط، حيث يتواجد الكازين بنسبة تقترب من 80℅ في الحليب، ويعرفه أغلب الأشخاص الذين يتناولون المكملات والأطباء وأخصائي التغذية واشتهر باستخداماته العديدة منها فقدان الوزن لعدم امتصاص الجسم له بشكل سريع مما يمنح شعور بالشبع لفترات طويلة، وهناك أكثر من طريقة يمكن بها استخدام بروتين الكازين، إلا أن الطريقة الأكثر شيوعًا هي خلطه مع قدر مناسب من الحليب ويمكن استبدال الحليب بالماء.



-نصائح عند استخدام الكازين:

من الأفضل أن يضاف البروتين إلى كوب مملوء بالماء أو الحليب وليس العكس، وذلك لضمان ذوبانه بالكامل وتجتب تكتله بقاه الكوب.

ينصح باستخدام خلاط كهربائي لخلط البروتين مع السائل بدلًا من الاعتماد على خلطه بملعقة لخلطه بشكل أفضل.

عادة ما يتم تناوله قبل النوم مباشرة، إلا أن البعض يتناولونه قبل البدء في أداء التمارين الرياضية، وبالنسبة لهم فالأفضل تناول النوع المتحلل من الكازين أو تناول بروتين مصل الحليب بدلًا منه.

لمن يفضلون تناول المشروبات باردة فمن الممكن إضافة بعض مكعبات الثلج إليه أو تركه لمدة 5 دقائق بالثلاجة.



-معلومات عن بروتين الكازين:

يتواجد بشكل طبيعي في حليب الأبقار، ويمثل النسبة الأكبر من البروتينات الموجودة في الحليب، حيث تبلغ نسبته 80℅.

جميع مشتقات الحليب مثل الجبن واللبن تعد من أهم المصادر التي يمكن الحصول من خلالها على الكازين.

يمكن الحصول عليه أيضًا من خلال الأطعمة التي يدخل الحليب في تحضيرها مثل الكريمة، والمهلبية والأيس كريم وغيرهم من الأطعمة المشابهة.

بروتين الكازين يتم الحصول عليه عن طريق إضافة بعض أنواع الإنزيمات والأحماض إلى الحليب خالي الدسم الخاص بالأبقار، وهو ما ينتج عنه تخثر الكازين الموجود بالحليب ويأخذ قوام صلب، وهو ما يسهل من فصله عن الحليب بسهولة، ويغسل الكازين ويجفف ليصبح جاهزًا.



-أنواع الكازين:

مايسيلار كازين:

هو النوع الخام من الكازين، ويتم التخلص من اللاكتوز والدهون الموجودين به.

يتميز هذا النوع بامتصاص الجسم له ببطء، ويعد هذا النوع الأكثر استخدامًا لشهرته الكبيرة.

هايدولايزد كازين يتميز هذا النوع بامتصاص الجسم له بشكل سريع، وذلك لمروره أثناء التصنيع بمرحلة يتم فيها هضم وتكسير للبروتين بشكل جزئي، حتى يتمكن الجسم من امتصاصه بشكل أسرع.



-فوائد برتين الكازين:

يمكن تعريف الكازين على أنه بروتينات كاملة تتميز بجودتها العالية، حيث تحتوي على كافة أنواع الأحماض الأمينية الأساسية، وهو يعزز من استخدامات الكازين بشكل كبير، حيث يقوم بالحفاظ على الكتلة العضلية.

يواجه الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن مشكلة فقد الكتلة العضلية في أجسامهم، وبشكل خاص الحميات الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة.

في مثل تلك الأنظمة لا يحصل الجسم على ما يحتاج إليه من طاقة حتى يقوم بحرق الدهون المخزنة داخل أنسجته، ولكن في بعض الحالات قد يستهلك الجسم الكتلة العضلية للحصول على الطاقة، وهو ما يمنعه الكازين.

نمو العضلات

يسعى الكثيرين إلى بناء العضلات وخاصةً الشباب الذكور، ويعد الكازين من الخيارات الرائعة لبلوغ هذا الهدف، حيث يتمتع بتأثير كبير في بناء العضلات.

يمكن الاعتماد على الكازين كوجبة خفيفة قبل النوم لبناء العضلات خلال فترة النوم، حيث يعمل على تدفق الأحماض الأمينية بشكل ثابت إلى العضلات طوال فترة النوم، مما يساعد في تعافي ونمو العضلات بشكل سليم.

تعزيز حرق الدهون

يتمتع بروتين الكازين بتوفر الكالسيوم به بنسب عالية، وهو ما أثبتت الدراسات فائدته الكبيرة في حرق الدهون المتراكمة بالجسم.

التخلص من الدهون بقدر أكبر من الطبيعي، حيث يصل مقدار الدهون المفرزة حوالي 350 كيلوجول.

الجمع بين البروتين والكالسيوم له تأثير أكبر في حرق الدهون مقارنةً بالاعتماد على البروتين فقط.

تقليل الشهية

يساعد الكازين على تقليل الشهية لدوره في الشعور بالشبع لفترات طويلة نظرًا إلى عدم قدرة الجسم على امتصاصه وهضمه سريعًا، ولذلك ينصح بالاعتماد عليه عند اتباع الحميات الغذائية.

خفض ضغط الدم

بروتين الكازين يتميز باحتوائه على ببتيدات نشطة، وأكدت الدراسات على قيامها بالعمل كمثبط للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهو ما يعمل على خفض ضغط الدم.

مصدر غني بالعناصر المفيدة

الحصة اليومية من هذا البروتين تمنح الجسم ما يحتاج إليه من الكالسيوم بنسبة 50℅.

الكالسيوم من العناصر الهامة التي تدعم الجسم للقيام بوظائفه المختلفة والحفاظ على صحة العضلات والعظام.

تدعيم صحة الأسنان

يساعد الكازين في الحد من تعرض مينا الأسنان للتآكل، وهو ما يساعد بدوره في حماية الأسنان من الكثير المشاكل.

زيادة قوة التحمل للساقين والصدر والكتف.



-أضرار الكازين:

مضر لمن يعانون من الحساسية تجاه الكازين.

الأشخاص المصابين بأمراض الكبد والكلى، حيث يؤثر عليهم تناول البروتينات بكميات كبيرة بشكل سلبي.

من يعانون من الحساسية تجاه اللاكتوز، وذلك لاحتواء المكملات الغذائية على نسبة قليلة من سكر اللاكتوز.

هناك بعض الأعراض التي قد تظهر بشكل مفاجئ مثل السعال، وصفير الصدر، وتورم الوجه، والحكة وانتفاخ الحلق.