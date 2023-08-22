ميناء شرق بورسعيد يستقبل 80% من إجمالي تجارة ترانزيت الحاويات بمصر

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، إن ميناء شرق بورسعيد استقبل نسبة 80% من إجمالي تجارة ترانزيت الحاويات في مصر.

وأشار خلال كلمته، خلال الاحتفالية الخاصة بميناء شرق بورسعيد بمناسبة تدشين عقد التزام محطة حاويات 2 وعقد التزام محطة متعددة الأغراض، إلى أنه في عام 2017 أُعلن الميناء كأول ميناء أخضر بمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية البيئية من خلال استخدام معدات صديقة للبيئة أثناء عمليات التداول لبعض بضائع الصب الجاف.

وأوضح أنه بالإعلان عن عقد المحطة متعددة الأغراض لتحالف شركتي سكاي لوجستيك وريلاينس بطول رصيف 900 متر وساحة تداول 380 ألف متر مربع واستثمارات 65 مليون دولار سيجري توفير يوفر 550 فرصة عمل، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع أكبر مشغلي الموانئ لتشغيل المتبقي من الأرصفة بطول 1.5 كيلو متر تكون الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد قد أوشكت على الانتهاء من التعاقد عليها بالكامل لتشغيلها.