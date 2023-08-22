ضبط شخصين سرقا دراجة نارية بالعبور

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة دراجة نارية بالعبور من داخل أحد العقارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما وطلبت تحريات المباحث.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشفة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقومان بسرقة دراجة نارية بالقليوبية وجرى ضبط مرتكبي الواقعة.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "القائم بنشر الفيديو" بقيام شخصين مجهولين بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة.

جرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما جرى بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة وإتهمهما بالسرقة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.