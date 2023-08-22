رئيس جهاز تعمير سيناء السابق: طفرة كبيرة جدا في الطرق والزراعة

قال اللواء مهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء السابق، إنه خلال آخر عشر سنوات أضيف حوالي 3 آلاف كم طرق فى سيناء، بالإضافة إلى ٤ أنفاق فى شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد.

وأضاف رئيس جهاز تعمير سيناء السابق، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” عبر فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أن هناك طفرة كبيرة في شبكة الطرق داخل سيناء، حيث يوجد طرق رئيسية مثل شط شرم الشيخ و الطريق الدولي الساحلي وأمطار العريش، موضحا أن هناك شبكات داخلية للمدن الرئيسية والقرى أيضا.

وتابع رئيس جهاز تعمير سيناء السابق، أنه يوجد فى سيناء ما يقرب من مليون فدان قابلين للاستصلاح والزراعة، كانت مشكلتهم المياه، لافتا إلى أنه بعد إنشاء محطة معالجة بحر البقر والمحطة الخاصة بمصرف المحسنة، يتم إدخال ما يقرب من 7 ملايين متر مكعب يومي من المياه إلى سيناء، مما يسهم فى استزراع عدد كبير من الأفدنة.