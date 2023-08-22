وكيل صحة دمياط يحظر وجود أجهزة معطلة في المستشفيات الحكومية

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إجتماعا بمديري مستشفيات المحافظة بحضور الدكتور محمد بدران وكيل المديرية و الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة تخلل الاجتماع محاضرات لمعايير الإعتماد والجودة الشاملة قدمها الدكتور محمود زيد.

وشدد وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع على تكثيف المرور الدوري لمدير المستشفي على جميع أقسام المستشفى والمتابعة والتقييم لكل الأقسام ورؤوساء الأقسام ونسب الأشغال والانتهاء من كل قوائم الانتظار خلال اسبوع وأهمية المرور على أقسام الكلى الصناعى والرعاية المركزة والحضانات التأكيد علي اشتراطات الحماية المدنية و السلامة والصحة المهنية الواجب إتخاذها وأهمية مراعاة معايير الجودة ومتابعة مسار المريض من لحظة دخوله للمستشفى وحصوله علي الخدمة الطبية والحث على عدم وجود جهاز معطل أو غير مستغل في المستشفى وتكثيف تواجد الفرق الطبية وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات ووجود فني صيانة علي مدار الـ24 ساعه بالمستشفى، والتأكد من عقود الصيانة واتباع السياسات اللازمة و وضع خطة طوارئ لتجنب مشاكل انقطاع الكهرباء والاستغلال الأمثل لجميع الأجهزةوعمل الجرد الدورى للمستلزمات والأجهزة.

وأكد على حسن معاملة المرضى ومرافقيهم وتوجيه فرق خدمة المواطنين لمتابعة رضا المواطنين عن الخدمات والرعاية الطبية المقدمة.

وفي سياق آخر، أرسل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لجنة مشكلة من الإدارات الهندسية و مكافحةالعدوى والسلامة والصحة المهنية والمكتب الفني للمرور على مستشفي ميت ابو غالب المركزى للوقوف على سير العمل ومدى الانضباط الطبى والإداري ومتابعة رفع كفاءة الاثاث الطبي وتجهيزات الاستقبال والطوارئ طبقا للاشتراطات الصحية والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسياسات الجودة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ وانتظام العمل بالعيادات الخارجية والاستقبال وقسم الكلي والاطمئنان علي الأجهزة الكهروميكانيكية (المصاعد والمولدات) والتوصية بحل المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول بالتعاون مع إدارة المستشفي لضمان تقديم خدمة طبية آمنه للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط على إستمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية الحكومية والغير حكومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة دمياط.