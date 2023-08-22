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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: تدمير زورق استطلاع أوكراني قرب منصات لاستخراج الغاز بالبحر الأسود

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة Su-30SM تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت زورق استطلاع أوكرانيا اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية في البحر الأسود.
وأحبطت الدفاعات الروسية وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الثلاثاء، هجوما أوكرانيا بـ(4) طائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو، ومقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا، كما تصدت الدفاعات الروسية مساء أمس الاثنين لهجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين استهدفتا شبه جزيرة القرم.
وتواصل قوات كييف شن هجمات بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية.

 

الدفاع الروسية البحر الأسود