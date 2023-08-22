دراسة جديدة تكشف عن أكثر الأمراض شيوعًا في العالم وطرق الوقاية منها

توقع العلماء في دراسة جديدة أن يعاني ما يصل إلى مليار شخص في جميع أنحاء العالم من هشاشة العظام بحلول عام 2050.

في عام 1990، كان هناك 256 مليون شخص يعانون من هشاشة العظام، وبحلول عام 2020 ارتفع هذا العدد إلى 595 مليون شخص أي بزيادة قدرها 132 بالمائة وبحلول عام 2050 يتوقع الخبراء أن يصل هذا الرقم إلى المليار.

وأعراض هشاشة العظام الأكثر شيوعًا هى ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها، وقصر القامة بمرور الوقت وانحناء الجسم وسهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع.

وقال جيمي ستاينميتز مؤلف الدراسة لا يوجد علاج فعال لهشاشة العظام في الوقت الحالي لذا من الأهمية بمكان أن نركز على استراتيجيات الوقاية والتدخل المبكر وجعل العلاجات باهظة الثمن والفعالة مثل استبدال المفاصل ميسورة التكلفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وتعتبر الركبتين والوركين أكثر المناطق عرضة للإصابة بهشاشة العظام وبحلول عام 2050 من المتوقع أن تزيد نسبة الإصابة بهشاشة العظام بنسبة 74.9 بالمائة في الركبتين و48.6 بالمائة في اليدين و78.6 بالمائة في الوركين و95.1 بالمائة في مناطق أخرى مثل المرفقين والكتفين.

وتشير التقديرات أيضا إلى أن النساء سيواصلن مواجهة هذه الحالة أكثر من الرجال.