اليوم.. الحكم على سكرتير الإسكان في عابدين وآخرين بتهمة الرشوة

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، اليوم، الحكم على رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتلك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه.

وتمكنت الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين بعد تسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.