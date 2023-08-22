ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"غسل شعر الزبون".. مطعم صيني يقدم خدمة جديدة لعملائه الأوفياء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في تجربة مثيرة بأحد مطاعم الصين الشهيرة أضاف القائمون على المطعم خدمة جديدة للعملاء الأوفياء الذين يرغبون في التخلص من رائحة الطعام من شعرهم بعد تناول الوجبات.

الخدمة التي يقدمها مطعم هايديلاو، والتى  تقوم على غسل شعر العملاء بعد تناول الطعام بصالون ينافس صالونات الشعر الاحترافية.

والتجربة متاحة فقط للعملاء الأوفياء الذين جمعوا نقاط عملات لاو حيث أن كل يوان يتم إنفاقه في المطعم سيقابله عملة لاو واحدة وللحصول على الخدمة يجب أن تكون قد جمعت 200 منها.

تظهر الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أن مرافق غسيل الشعر في المطعم تنافس تلك الموجودة في صالونات الشعر الاحترافية واستنادا إلى شهادات الأشخاص الذين جربوا الخدمة بالفعل فإنها تستحق حقا سعرها. 

ويتوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الشامبو للاستمتاع بتدليك مريح للرأس نظرا لأن الخدمة في مرحلة الاختبار لم يتم تسويقها على الإطلاق لذلك لم يكن هناك الكثير من المتقدمين.

ومع ذلك بعد انتشار صور صالون تصفيف الشعر الخاص بالمطعم بدأ بالفعل في تلقي طلبات الحجز.

مطعم صينى تجربة جديدة خدمة العملاء الوجبات السريعة التخلص من رائحة الطعام