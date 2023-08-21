البلشي يرحب بشيوخ الصحافة في عيد ميلادهم

نظمت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين، احتفالية عيد ميلاد جماعي لشيوخ مهنة الصحافة مواليد شهري يوليو وأغسطس، والذي نظمته لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين.

رحب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين بالحضور شيوخ المهنة، مؤكدا أن الحفل تقليدًا شهريًا، تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

حضر الاحتفالية جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وأعضاء المجلس دعاء النجارأايمن عبد النجار ومحمد يحيى وحسين الزناتي.

واقترح سكرتير عام نقابة الصحفيين تغير لجنة المعاشات إلي لجنة الرواد.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة، إن الاحتفال الجامعي بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فعالية مبتكرة ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال.

وأضاف عبدالمجيد الفاعلية ستكون شهرية وهذا الشهر يتم تكريم مواليد شهر يوليو وشهر اغسطس، داعيًا كافة الاساتذة الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة.

وقال عبدالمجيد الدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة في الاحتفاء بهم وتكريمهم.