يسري عبدالغني وزيزو فى زيارة لمعسكر شباب المقاولون بالإسماعيلية

حرص يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، ومحمد عبد العزيز مشرف قطاع الشباب والناشئين، على زيارة المعسكر المغلق لفريق الشباب مواليد 2003 ، والذى يقام خلال الأسبوع الجارى بالإسماعيلية، استعداداً لبطولات الجمهورية للموسم الرياضى 2024/2023 .

وخلال الزيارة قام يسري عبدالغني بجولة تفقدية لمرافق المعسكر بما في ذلك غرف إقامة اللاعبين و الملاعب وصالة الجيم والمطعم، كما اطمئن علي سير برنامج المعسكر و متابعة المباراة الودية التي أقيمت أمام فريق القناة ٠

ورافقهما في الزيارة الدكتور محمد سعيد مخطط أحمال القطاع والدكتور فادي الجندي المعد النفسي لفرق القطاع ٠

واشاد يسري عبدالغني بالجهود المبذولة من جانب الأجهزة الفنية في التزام وانضباط اللاعبين وتحقيق الإستفادة القصوى من المعسكر ، إستعداداً لخوض منافسات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي الجديد ٠