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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يسري عبدالغني وزيزو فى زيارة لمعسكر شباب المقاولون بالإسماعيلية

معسكر فريق شباب المقاولون
معسكر فريق شباب المقاولون
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حرص يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، ومحمد عبد العزيز مشرف قطاع الشباب والناشئين، على زيارة المعسكر المغلق لفريق الشباب مواليد 2003 ، والذى يقام خلال الأسبوع الجارى بالإسماعيلية، استعداداً لبطولات الجمهورية للموسم الرياضى 2024/2023 .

وخلال الزيارة قام يسري عبدالغني بجولة تفقدية لمرافق المعسكر بما في ذلك غرف إقامة اللاعبين و الملاعب وصالة الجيم والمطعم، كما اطمئن علي سير برنامج المعسكر و متابعة المباراة الودية التي أقيمت أمام فريق القناة ٠

 ورافقهما في الزيارة الدكتور محمد سعيد مخطط أحمال القطاع والدكتور فادي الجندي المعد النفسي لفرق القطاع ٠

واشاد يسري عبدالغني بالجهود المبذولة من جانب الأجهزة الفنية في التزام وانضباط  اللاعبين وتحقيق الإستفادة القصوى من المعسكر ، إستعداداً لخوض منافسات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي الجديد ٠

يسرى عبدالغني محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز مشرف قطاع الشباب والناشئين