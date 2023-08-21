داليا عبد الرحيم مساعدًا لرئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي

الإثنين 21/أغسطس/2023 - 08:02 م

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرارًا بتعيين الدكتورة داليا عبد الرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز، مساعدًا لرئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي.



كما أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعيينات الجديدة بقطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة؛ وذلك ضمن خطة التطوير وحركة الترقيات.

وتقرر تعيين أحمد أبو زيد نائبًا لرئيس قناة القاهرة الإخبارية، وشادي شاش نائبًا لرئيس قناة إكسترا نيوز، ودعاء جاد الحق نائبًا لرئيس قناة إكسترا لايف، والدكتور محمد سعيد محفوظ رئيسًا لمركز تدريب القنوات الإخبارية.