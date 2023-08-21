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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سيلفستر ستالون يستعرض مسيرته الفنية بمهرجان تورنتو السينمائي

سيلفستر ستالون
سيلفستر ستالون
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كشف منظمو مهرجان تورنتو السينمائي عن حضور النجم العالمي سيلفستر ستالون لفعاليات النسخة الـ48 - المقرر انطلاقها في 7 سبتمبر المقبل - كجزء من برنامج “في حوار مع…” والذي سيتحدث خلاله عن مسيرته الطويلة في هوليوود.

يتزامن حديث ستالون عن مسيرته الفنية مع طرح وثائقي من إنتاج نتفليكس يتناول سيرته الذاتية بعنوان "Sly"، ومن المقرر عرضه في ختام فعاليات المهرجان.

وبما أن الفيلم الجديد لسيلفستر ستالون مصنف كوثائقي، ولا يخضع لرقابة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية، فبالتالي يحق لنجم أفلام الحركة السير على السجادة الحمراء في تورنتو، وكذلك حضور الحلقة الحوارية.

سيلفستر ستالون مهرجان تورنتو السينمائي