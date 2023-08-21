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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الأوقاف" تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر احتياجًا بالبحيرة

جانب من التوزيع
جانب من التوزيع
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 أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام لتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز  لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، ووجهت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي.

 وقامت مديرية الأوقاف بالبحيرة باستلام 2 طن لحوم صكوك إطعام تم إيداعها فى ثلاجات بمعرفة التضامن الإجتماعي،  وجارى توزيعها على القرى الأكثر إحتياجًا والأسر الأولى بالرعاية، وبذلك يصبح إجمالي ما تم استلامه حتى الآن 15 طن صكوك إطعام.

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