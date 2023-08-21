كريستال بالاس يسعى لكتابة رقم مميز أمام أرسنال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب "سيلهرست بارك"، لمتابعة أحد ديربيات لندن، بين فريق إرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، الذى يحل ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الإنجليزى.

ويسعى فريق كريستال بالاس للفوز بأول مباراتين في الموسم للمرة الثانية فقط، بعدما حقق ذلك خلال ولاية المدرب روي هودسون الأولى في موسم (2020 - 2021).

وسجل كريستال بالاس الانتصار في أول مباراة يخوضها على ملعبه بالبريميرليج، مرة واحدة في آخر 14 محاولة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى.

ولم يتعرض بالاس للخسارة على ملعبه في الدوري، منذ عودة هودسون لتدريب الفريق في مارس الماضي، محققًا 3 انتصارات وتعادلين.

ولم يحصد هودسون أي انتصار، في جميع المباريات الأربع التي خاضها في البريميرليج كمدرب أمام آرسنال تحت قيادة أرتيتا، إذ تعادل في لقاءين وخسر مباراتين.