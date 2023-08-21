"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا عن مدارس "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" لدعم الصناعة

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا معلوماتيا يرصد جهود المبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، حيث أطلقت المبادرة نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح التقرير، أن التقديم في مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر لمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والسويس، متاح لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجموع لا يقل عن 210 التقديم فيها، وأن لا يزيد سن الطلاب المتقدمين عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.



وأشار إلى التقديم في مدرسة " ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط لمحافظات دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، والإسكندرية، والسويس.



وتبذل مصر جهودًا منظمة للتنسيق بين الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الموارد، حيث تسعى لزيادة الإنتاج والاستخدام المسؤول للموارد المتاحة، واستنباط أساليب إنتاجية جديدة من أجل زيادة الدخل القومي، وتنمية القدرات البشرية إلى أقصى حد ممكن، وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين، وذلك عن طريق توفير فرص ملائمة للتعليم والتدريب، وتُعير الحكومة المصرية الشمول والتكامل اهتمامًا بالغًا في تحقيق التنمية، إذ تحرص على شمول السياسات التنموية لكافة القطاعات المختلفة ومشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة في ذلك.