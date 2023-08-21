خلال 24 ساعة.. ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-
- ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.
- ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.
- ضبط (2170) مخالفة مرورية متنوعة.
- ضبط 50 قضية فى مجال الأمن العام.
- ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
- تنفيذ (287) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.