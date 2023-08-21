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الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

ضبط 5 قضايا هجرة
ضبط 5 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

  • ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.
  • ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.
  • ضبط (2170) مخالفة مرورية متنوعة.
  • ضبط 50 قضية فى مجال الأمن العام.
  • ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
  • تنفيذ (287) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة