القندوسي يوافق على الرحيل لسيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة

يضع مسئولو النادى الأهلى فى الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على صفقة إعارة الجزائري أحمد القندوسى لاعب الفريق لصفوف سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوشكت أزمة القندوسي على الانتهاء، بعدما رحب الأخير بفكرة الرحيل على سبيل الإعارة الصيف الجارى.

ويبحث مسئولو الأهلى وسيراميكا بنود صفقة الإعارة وقيمة راتب اللاعب، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى إنهاء هذه الصفقة سريعًا من أجل الإعلان عن التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد.

وكان الأهلي قد تفاوض مع أكثر من مهاجم، لكن رفض القندوسي الرحيل تسبب فى تأخير حسم هذا الملف، لأن قائمة الأجانب فى الفريق مُكتملة، ولابد من رحيل أحد الأجانب من أجل قيد المهاجم المُنتظر بدلًا منه.

الساعات الماضية شهدت ترحيب القندوسي بالرحيل عن الأهلي والانتقال لنادي سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي فتح الباب مُجددًا أمام ضم لاعب أجنبي لتدعيم الهجوم، وهو ما سيحدث خلال اليومين المقبلين، خاصة بعدما اتفقت إدارة القلعة الحمراء تقريبًا مع سوزا وناديه الكوري على جميع التفاصيل.

قندوسي صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وفاق سطيف الجزائري في شهر يناير الماضي، ولعب مع الفريق الاحمر 21 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة كما توج مع الاهلى بلقب واحد لكل من الدوري وكأس مصر وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا.

وسجل قندوسي آخر أهداف الأهلي في الموسم المنقضي، عندما تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.