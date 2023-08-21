بالفيديو.. مدرس بـ"فنون جميلة": تناولنا عرض “سيدتي أنا” بأسلوب كلاسيكي

قالت الدكتورة مروة عودة، مدرس بكلية الفنون الجميلة في جامعة المنصورة، إنها فازت بجائزة أفضل تصميم أزياء بالمهرجان القومي للمسرح في دورته السادس عشر، وهي دورة الفنان عادل إمام، وذلك عن عرض "سيدتي أنا".

وأضافت "مروة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن سر نجاح العرض هو المخرج سامح رزق حيث يهتم بالتفاصيل ويركز فيها مهما كانت صغيرة، مشيرة إلى أنها حصلت على 13 جائزة من قبل، أما هذه الجائزة فهي الرابعة عشرة، كما حصلت من قبل على جائزة الدولة للإبداع وجائزة الدولة التشجيعية، وفي عام 2022 حصلت على أفضل شخصية مسرحية شابة من المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بمدينة شرم الشيخ.

وتابعت: "نعمل في هذا المعرض منذ سنتين وتم تناوله بالأسلوب الكلاسيكي الخاص ببرنارد شو، ولكن المخرج كان حريصا على أن يجعل العرض باللغة المصرية الدارجة، ودخل في هذا العرض مجموعة من الاستعراضات، وكانت تلك هي المساحة التي يمكنني العمل فيها".

وواصلت: "حاولنا عدم الدخول في مقارنة مع العمل الذي شارك فيه فؤاد المهندس وشويكار والعمل السينمائي لبرنارد شو، وعملنا على الاهتمام والتركيز في التفاصيل الخاصة بسنة 1900 وفي نفس الوقت نحافظ على شخصيتنا والأسلوب المصري".