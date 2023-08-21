ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة أبو كبير عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيداً بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنظيم الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجهات المختلفة لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الإستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة أبو كبير عن أهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه في نهاية الندوة تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتم توزيع مطبوعات تحتوى علي رسائل إرشادية وتوعوية.