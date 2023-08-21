سول: مزاعم بيونج يانج بإطلاقها صاروخا استراتيجيا "مبالغ فيها"

الإثنين 21/أغسطس/2023 - 11:48 ص

أكدت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن مزاعم الشطر الشمالي بإجرائها تدريبات إطلاق صواريخ جوالة استراتيجية "مبالغ فيها"، مشيرا إلى وجود نقاط تختلف عن الحقائق.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسئول في هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قوله - في تصريح له - "إن كوريا الشمالية زعمت بأنها أطلقت صواريخ جوالة استراتيجية، غير أنها ليست كذلك، بل هي صواريخ مضادة للسفن الحربية"، مضيفا "المنطق يقول إنه لا يمكن إطلاق الصواريخ المعنية من تلك السفينة صغيرة الحجم، ولا يشكل ال صاروخ تهديدا كبيرا، نسبة لأن مداه قصير".

وأضاف المسئول في الهيئة "حسب ما رصدنا بأجهزة الرقابة، لم تصب الصواريخ الهدف خلافا لمزاعم الشمال".

وسبق أن أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، صباح اليوم، بأن الزعيم "كيم جونج-أون" تفقد أسطول السفن وأشرف على تدريبات إطلاق صواريخ كروز "استراتيجية"، دون تحديد توقيت زيارته.

ويقول المراقبون إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية من المحتمل أن تكون صاروخ (كومسيونج-3) المعدل من صاروخ (وران) الروسي من طراز (Kh-35E)، ويقدر مداه في حدود 200 كليومتر.

ووفقا لوكالة (يونهاب) يسند صحة التحليل أيضا عدم نشر الشمال مقاطع الفيديو أو الصور عن هذه التدريبات، فعادة ما تنشر بيونج يانج الفيديو والصور للدعاية عندما تصيب هدفا في تدريبات مختلفة.

(يونهاب) عن مسئول في هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قوله - في تصريح له - "إن كوريا الشمالية زعمت بأنها أطلقت صواريخ جوالة استراتيجية، غير أنها ليست كذلك، بل هي صواريخ مضادة للسفن الحربية"، مضيفا "المنطق يقول إنه لا يمكن إطلاق الصواريخ المعنية من تلك السفينة صغيرة الحجم، ولا يشكل ال صاروخ تهديدا كبيرا، نسبة لأن مداه قصير".

وأضاف المسئول في الهيئة "حسب ما رصدنا بأجهزة الرقابة، لم تصب الصواريخ الهدف خلافا لمزاعم الشمال".

وسبق أن أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، صباح اليوم، بأن الزعيم "كيم جونج-أون" تفقد أسطول السفن وأشرف على تدريبات إطلاق صواريخ كروز "استراتيجية"، دون تحديد توقيت زيارته.

ويقول المراقبون إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية من المحتمل أن تكون صاروخ (كومسيونج-3) المعدل من صاروخ (وران) الروسي من طراز (Kh-35E)، ويقدر مداه في حدود 200 كليومتر.

ووفقا لوكالة (يونهاب) يسند صحة التحليل أيضا عدم نشر الشمال مقاطع الفيديو أو الصور عن هذه التدريبات، فعادة ما تنشر بيونج يانج الفيديو والصور للدعاية عندما تصيب هدفا في تدريبات مختلفة.

