تعليم البحيرة: انتهاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية دون أي شكاوى

أنهى طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، منذ قليل، أداء امتحان الدور الثانى فى مادة الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الإمتحانات تمت وسط حالة من الهدوء والانتظام ودون أى مشاكل، مشيرًا الى استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة حتى نهاية الامتحانات الثلاثاء 29 من أغسطس الجاري وفقا للجدول المقرر.

وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني يبلغ ٥٤٦٥ طالب وطالبة بواقع ١٣٨٨ بالشعبة الأدبية و٣٧٦٥ بالشعبة العلمية علوم و٣١٢ بشعبة علمى رياضة يؤدي كل منهم الامتحانات فى المواد المقررة له خلال تلك الفترة بـ ١٩ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأضاف أن المديرية إتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.