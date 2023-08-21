جماهير الزمالك تترقب أسماء اللجنة الثلاثية لإدارة النادي

تترقب جماهير نادي الزمالك، أسماء اللجنة الثلاثية لإدارة النادي، خلفًا لمجلس مرتضى منصور، والذي تقدم باستقالته بالكامل بشكل رسمي أمس إلى وزارة الشباب والرياضة، والتي أعلنت بدورها عن تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي منذ قليل، تكليف لجنة ثلاثية لإدارة نادي ازمالك، بالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى.

ومن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى، وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة.