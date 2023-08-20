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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص محكوم عليه بالإعدام وآخرين هاربين من تنفيذ أحكام بـ131 سنة حبس

محكوم عليه غيابياً
محكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى قضية " قتل عمد"
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 أسفرت جهود قطاع الأمن العام  في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  ضبط أحد الأشخاص - مقيم  بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم محكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى قضية " قتل عمد"حال تواجده بنطاق مديرية أمن الفيوم. 
 ضبط(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف) ، محكوم عليه بالحبس (27سنة وكفالات مالية فى 41 حُكم "جزئى ، مستأنف"بتهم "تبديد - شيك") حال تردده على محل إقامته. 
 (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف) ، محكوم عليه بالحبس (65 سنة وكفالات مالية فى 73 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - إيصال أمانة")  بمكان إختبائه بنطاق مديرية أمن دمياط.
 (عاطل  - مقيم بمحافظة الوادى الجديد) ، محكوم عليه بالحبس (11 سنة وكفالات مالية فى 43 حُكم "جزئى- مستأنف" بتهم "تبديد").. بمكان إختبائه بأحد المزارع بمركز شرطة جهينة بسوهاج.
 ضبط (تاجر- مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) ، محكوم عليه بالحبس 39 سنة وكفالات مالية فى 58حُكم "جزئى - مستأنف"بتهم "تبديد") .. حال تردده على محل إقامته.
 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.  
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام ضبط بالإعدام محكوم عليه غيابيا