ضبط شخص محكوم عليه بالإعدام وآخرين هاربين من تنفيذ أحكام بـ131 سنة حبس

أسفرت جهود قطاع الأمن العام في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم محكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى قضية " قتل عمد"حال تواجده بنطاق مديرية أمن الفيوم.

ضبط(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف) ، محكوم عليه بالحبس (27سنة وكفالات مالية فى 41 حُكم "جزئى ، مستأنف"بتهم "تبديد - شيك") حال تردده على محل إقامته.

(سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف) ، محكوم عليه بالحبس (65 سنة وكفالات مالية فى 73 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - إيصال أمانة") بمكان إختبائه بنطاق مديرية أمن دمياط.

(عاطل - مقيم بمحافظة الوادى الجديد) ، محكوم عليه بالحبس (11 سنة وكفالات مالية فى 43 حُكم "جزئى- مستأنف" بتهم "تبديد").. بمكان إختبائه بأحد المزارع بمركز شرطة جهينة بسوهاج.

ضبط (تاجر- مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) ، محكوم عليه بالحبس 39 سنة وكفالات مالية فى 58حُكم "جزئى - مستأنف"بتهم "تبديد") .. حال تردده على محل إقامته.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.