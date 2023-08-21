حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023 حيث يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبحسب توقعات الهيئة، تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل.