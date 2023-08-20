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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سمير فرج: روسيا قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية

اوكرانيا
اوكرانيا
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قال الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الهجوم المضاد الأوكراني على روسيا باء بالفشل، نظرا للسيطرة الروسية على سماء المنطقة، وعدم استعداد القوات الأوكرانية لاستخدام الأسلحة القادمة من حلف الناتو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن أوكرانيا اضطرت للاعتماد على استخدام الطائرات المسيرة المنتشرة في محيط الكرملين، ما دفع روسيا إلى الرد بضربات صاروخية.

وأكد أن أي تصعيد من الغرب قد يجعل روسيا تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، على الرغم من التحذيرات الأمريكية والضغوط الدولية.

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