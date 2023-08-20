ابتكار كبسولة ذكية لتشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي

أفادت مجلة Nature أن علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بوسطن ابتكروا كبسولة ذكية لدراسة الأمعاء، يمكن استخدامها لتشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي.

وأوضح العلماء أن هذه الكبسولة يمكن أن تحدث ثورة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي لأنها أول تكنولوجيا يمكن بلعها وقادرة على اكتشاف الجزيئات البيولوجية الأساسية التي تشير إلى الأمراض.

وستكشف هذه الكبسولة عن وجود غاز أكسيد النتريك ومشتقات كبريتيد الهيدروجين التي تعتبر مؤشرا مهما للالتهابات المرتبطة بأمراض الأمعاء.

وتتكون الكبسولة من بكتيريا حية خاصة وإلكترونيات وبطارية صغيرة، وعندما تلتقط البكتيريا الجزيء المطلوب ينبعث منها الضوء، الذي تعالجه الكترونيات الكبسولة وتحوله إلى إشارة لاسلكية تنتقل عبر الجسم إلى هاتف ذكي أو كمبيوتر أثناء مرورها في الأمعاء.

وأوضحت المجلة أنه تم اختبار هذه الكبسولة على الحيوانات بما فيها الثدييات الكبيرة مثل الخنازيرويخطط الباحثون لاختبارها على البشر، وكذلك لتحديثها بغية إكتشاف المزيد من المؤشرات الحيوية الأساسية.