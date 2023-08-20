فوز طلاب الألمانية بالقاهرة بالمركزين الأول والثالث في هاكثون تحسين كفاءة المياه

شارك فريقين من الطلاب بكليتي الهندسة بالجامعة الألمانية بالقاهرة خلال الهاكثون المعنون بـ"تحسين كفاءة المياه في مصر بإستخدام الذكاء الاصطناعى" الذي أقيم على هامش فاعليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي في مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.

تم خلال المبادرة بناء قدرات 500 طالب فى خمس جامعات وهي الجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

تنافس خلال الهاكثون 10 فرق من الجامعات المشاركة بإجمالي 60 طالباً، شاركت منهم الجامعة الألمانية بالقاهرة بـ 17 طالباً كونوا 3 فرق طلابية، حيث فاز بالمركز الأول الفريق الطلابي بكلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام METالمكون من (مايكل جورج، مريم العرابى، سلمى الشافعي، ياسر شويتة، جون سدراك، ريم عبد الرازق) وذلك عن قيامهم بتنفيذ تطبيق يستهدف مساعدة الأسر فى ترشيد استهلاك المياه، وفاز بالمركز الثالث فريق كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات IET المكون من (أحمد تامر، أحمد سمير، يوسف أشرف، زياد عمر، عبد الرحمن أيمن) والذي قام بإجراء تطبيق من أجل تنفيذه فى توشكى بهدف التنبؤ باستهلاك المياه للزراعة، أما الفريق الثالث المشارك في المسابقة من طلاب كليتي هندسة وتكنولوجيا الإعلام وتكنولوجيا المعلومات تشكل من (مينا إيهاب، أحمد حسام الدين، جوزيف أيمن، عمر شريف، إسلام دياب، ناريمان جاد).

وبموجب هذا الفوز كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفرق الفائزة في الهاكثون، موضحاً خلال كلمته التي ألقاها أهمية مبادرة "بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى" التي تتمثل في كونها تتعلق بأحد أبرز تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن مصر تقدمت 7 مراكز فى الموشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعى، كما تقدمت 17 مركزاً في المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى؛ لاًفتاً إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى بتشكيل مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى يضم الجهات المعنية بهذه التكنولوجيا، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الإتصالات الطلاب إلى الإستمرارية في التعلم و إكتساب المزيد من المعرفة لكي يستطيعوا مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

هذا ومن جانبه، فقد أعرب الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة عن فخره وسعادته بالإنجاز الذي حققه الطلاب، والذي جاء تطبيقاً لما درسوه من مواد علمية روعي فى اختيارها تطويع التكنولوجيا الحديثة لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمع وتتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وفى السياق ذاته، أوضحت الدكتورة ماجي مشالي الأستاذ المساعد بكلية هندسة و تكنولوجيا المعلومات والمشرف على الفرق الطلابية بالتعاون مع الدكتورة ميرفت أبو الخير نائب عميد كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام وبدر طارق المعيد بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، أن المبادرة شهدت مشاركة 300 طالب من الجامعة الألمانية من إجمالى 500 طالب من طلاب الجامعات المشاركة، مما يعكس حرص طلاب الجامعة الألمانية على اغتنام الفرص التدريبية و التنافسية لتوظيف ما تم دراسته في تقديم حلول ابتكارية تساهم في تحسين مستوى الخدمات ومواجهة التحديات المجتمعية.

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