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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يستمع لشكاوى عدد من الأسر الأولى بالرعاية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعدد من الأسر الأولى بالرعاية من كافة مراكز ومدن وقري المحافظة للاستماع لمطالبهم وشكواهم والعمل على حلها، وفي لفتة انسانية قرر محافظ المنوفية صرف بونات مواد غذائية مجانية للمواطنين ومنحهم لحوم ومواد غذائية وذلك في اطار دعمه الدائم للأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لتلك الأسر.
كما وجه محافظ المنوفية بحصر شكواهم والعمل على حلها فورا بالتنسيق مع مديريات الخدمات المختصة مشيرا إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب الأهالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب المواطنون عن سعادتهم باستجابة المحافظ الفورية وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم .

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الأولى بالرعاية صرف بونات مواد غذائية مجانية للمواطنين