دراسة تكشف تأثير فيتامين ك على صحة الرئتين

أجرى باحثون في جامعة كوبنهاغن بالدنمارك دراسة طبية حديثة لكشف انخفاض فيتامين "ك"، وتأثيرة على أداء الرئتين وصحتهما.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين تكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين "ك" يصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن،ولا تعمل على نحو جيد.

ويلعب فيتامين "ك" دورا هاما في الحفاظ على صحة الرئتين وفي تخثر الدم، ومساعدة الجسم على التئام الجروح ويوجد الفيتامين في الخضروات، وفي الزيوت النباتية والحبوب الكاملة.

وأجرى الباحثون دراسة على أكثر من 4000 من سكان كوبنهاغن، تتراوح أعمارهم بين 24 و77 عاما، لاختبار وظائف الرئة، وذلك بقياس كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها في ثانية واحدة، والحجم الكلي للهواء الذي يمكن أن يتنفسه في نفس قسري، وتم سحب عينات دم منهم والاجابة على استبيانات حول صحتهم وأسلوب حياتهم.

وتضمنت اختبارات الدم علامة على انخفاض مستويات فيتامين "ك" في الجسم، فالأشخاص الذين لديهم علامات انخفاض مستويات فيتامين "ك" سجل لديهم معدل قياس التنفس والحجم الكلي للهواء المتنفس في نفس قسري، أقل من المعدل المتوسط.

وشدد الباحثون على أنه يمكن حماية رئتينا من خلال الإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية، وبذل كل ما في وسعنا للحد من تلوث الهواء.