نائبة: قرارات العفو الرئاسي تؤكد مرحلة جديدة في تاريخ الوطن

ثمنت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن قائمة العفو الرئاسي، حيث قالت: إن الدولة تعمل بكل جهد في هذا الملف، وهو ما يعد ابلغ رد على حملات التشكيك المأجورة، التي تستغل ملف حقوق الانسان للهجوم على مصر ظلما وعدوانا واساءة دون أي دليل.

ولفتت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى الإجراءات الأخيرة من قبل الدولة، سواء الافراجات أو قرارات العفو الرئاسي، وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على المضي قدما في تأسيس جمهورية جديدة، وان ما تم من عفو رئاسي في الفترة الاخيرة لم تشهده مصر من قبل، وبمثابة فتح صفحة جديدة من جانب الدولة مع الجميع. ومرحلة جديدة في تاريخ الوطن.

وأشادت عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس بالافراج عن القائمة الأخيرة بالعفو الرئاسي، لتستكمل إجراءات الإفراج عن المئات من قبل. مقدما الشكر إلى لجنة العفو الرئاسي على جهودها، والتي تكللت بالنجاح، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والعفو الرئاسي عن بعض المحكومين وعودتهم لحياتهم الطبيعية، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.

واختتمت ولاء التمامى، أن قرارات الرئيس السيسي المتواصلة في ملف العفوالرئاسي، تأتي في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس، وكذلك ضمن المبادرات الايجابية لمخرجات الحوار الوطني ومطالبه.

