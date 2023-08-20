برلمانية: قرارات العفو الرئاسي تؤكد أن مصر تتسع للجميع

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استخدام الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن قرارات العفو الرئاسي تؤكد تمامًا أن مصر تتسع للجميع، وأن هناك حرية حقيقية يتمتع بها كافة أبناء الوطن.. كما أنها تؤكد على نجاح الحوار الوطني، وتبعث برسالة طمآنة إلى كافة القوة السياسية المشاركة فيه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وقدمت فيه جهودًا عظيمة لا ينكرها إلا حاقد وجاحد، وهذا يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تحترم وتقدر المواطن المصري.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن الدولة المصرية حريصة تمامًا على الإرتقاء بملف حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية، وهذا يؤكد مدى الحرية والديمقراطية التي تتمتع بها مصر".