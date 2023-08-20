جماهير الدراويش تنتظر «الفرج» بعد انتخاب مجلس جديد للإسماعيلى

يعود فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، للتدريبات، اليوم الأحد، بعد راحة الـ48 ساعة التي حصل عليها بقرار من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، بسبب انشغال النادي بأعمال الانتخابات أمس السبت.

وتعقد جماهير الدراويش، آمالها على المجلس للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تلاحق النادي في السنوات الأخيرة، والتي تؤدي كل موسم إلى دخول فريق الكرة الأول في دوامة الهبوط ببطولة الدوري، والبقاء بشق الأنفس مع اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة على مدار الخمسة مواسم الأخيرة.

وبلغت جملة الغرامات التي وقعت على النادي نحو 5 ملايين ونصف مليون دولار، حيث يعاني من إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب التونسي نور الزمان الزموري بعد حصوله على حكم من الاتحاد الدولي بمنحه 600 ألف دولار من الدراويش.

ويواجه المجلس الجديد للدراويش مهمة صعبة، في ظل حاجة الفريق لتعويض رحيل النجوم خلال الانتقالات الصيفية وعلى رأسهم باهر المحمدي، ومحمد الشامي، وأحمد مدبولي، وسيرجي أكا.

وتنافس 31 مرشحًا على 8 مقاعد بالمجلس الذى يتكون من رئيس+ نائب + أمين صندوق + 4 أعضاء + عضو تحت السن"، لتولي مهام النادي لمدة 4 سنوات مقبلة، لإضفاء الاستقرار والهدوء على جنباته وانتشاله من المشاكل والأزمات التي يعيشها.

وأسفرت الانتخابات عن فوز نصر أبو الحسن، بمقعد رئيس النادي بشكل رسمي، في الانتخابات التي أقيمت أمس السبت، ليتولى رئاسة الدراويش خلفًا لـ يحيى الكومي الذي قدم استقالته.

وجاء مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد كالتالي:

نصر أبو الحسن (رئيس).

فرج عمران (نائب رئيس).

مصطفى شلة (أمين صندوق).

الأعضاء فوق السن:

(محسن عبد المسيح – أحمد عبد الرحمن – أحمد فهيم – شوقي عوض).

مقعد تحت السن: محمد جمال.