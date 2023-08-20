قوة الإعصار هيلاري تنخفض إلى الفئة الأولى والمكسيك وكاليفورنيا تستعدان لمعالجة الأضرار

الأحد 20/أغسطس/2023 - 11:06 ص

كشف مركز الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية انخفاض قوة الإعصار هيلاري - الذي انطلق باتجاه شبه جزيرة باجا كاليفورنيا المكسيكية في وقت مبكر من اليوم الأحد - إلى الدرجة الأولى لكنه لا يزال يشكل خطورة في حدوث فيضانات "كارثية ومهددة للحياة" في المنطقة وعبر جنوب غرب الولايات المتحدة عندما يحل على ولاية كاليفورنيا كعاصفة استوائية.

وأفاد المركز - في أحدث بياناته اليوم الأحد، والذي نقلته وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية - بأن أقصى سرعة رياح مستدامة للإعصار سجلت عند 85 ميلا في الساعة، بانخفاض عن 90 ميلا في الساعة قبل ذلك. وكانت العاصفة على بعد 90 ميلا (145 كيلومترا) جنوب بونتا يوجينيا بالمكسيك و450 ميلا (720 كيلومترا) من سان دييجو بكاليفورنيا. فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة تظل مخيفة رغم ضعفها.

وجلبت هيلاري أمطارا غزيرة وفيضانات إلى المكسيك وجنوب غرب الولايات المتحدة أمس السبت، قبل عبورها الحدود صباح اليوم حيث حذر خبراء الأرصاد من أنه قد يتسبب فيما يصل إلى 10 بوصات (25 سم) من الأمطار وهو ما يعادل أمطارا لمدة عام في بعض مناطق جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا.

وكان شخص قد غرق أمس السبت في بلدة سانتا روزاليا المكسيكية المطلة على الساحل الشرقي لشبه جزيرة باجا، عندما جرفت سيارته في مجرى مائي. فيما قال عمدة بلدة موليج إديث أجيلار فيلافيسينسيو، إن عمال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ أربعة أشخاص آخرين. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسئولون قد اعتبروا الوفاة مرتبطة بالإعصار، لكن مقطع فيديو نشره مسئولون محليون أظهر سيولا من المياه تتدفق في شوارع المدينة.

وقال خبراء الأرصاد إنه لا يزال من المتوقع أن تدخل العاصفة في كتب التاريخ كأول عاصفة استوائية تضرب جنوب كاليفورنيا منذ 84 عاما، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية وأعاصير متفرقة ورياح عاتية وانقطاع التيار الكهربائي. في حين دفعت التوقعات السلطات إلى إصدار تحذير إخلاء لجزيرة سانتا كاتالينا وحث السكان ومرتادي الشواطئ على مغادرة الوجهة السياحية على بعد 23 ميلا (37 كيلومترا) من الساحل.

وقالت إليزابيث آدامز خبيرة الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سان دييجو - في تصريح خاص لـ(أسوشيتيد برس):"إن هطول الأمطار قد يصل إلى 3 بوصات (7.62 سم) في الساعة عبر جبال وصحاري جنوب كاليفورنيا في وقت متأخر من صباح اليوم الأحد إلى فترة ما بعد الظهيرة بالتوقيت المحلي. وقد يتسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال تلك الساعات في حدوث فيضانات واسعة النطاق ومهددة للحياة.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في عموم الولاية.

