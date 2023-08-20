صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن

الأحد 20/أغسطس/2023 - 09:20 ص

أبرزت صحف الكويت، الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال لقائه طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية، فجر أمس- أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين، والحرص على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية، والعمل بجد في كافة القطاعات والمجالات.

فتحت عنوان "السيسي: حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية" ذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية أن الرئيس السيسي قال إن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة، و"لن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية"، وشدد على "أننا بذلنا جهودا غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية، كما نحرص على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر".

وفي صحيفة (السياسة) وتحت عنوان "السيسي: سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن والاعتدال ولانتدخل في ڜؤون أحد".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن سياسة مصر الخارجية ثابتة ولن تتغير، وتتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الآخرى، وقال إن مصر دائما تسعى أن تكون عاملا إيجابيا كما حدث في الأزمة السودانية.

وفي صحيفة (الجريدة) وبعنوان "السيسي: سياستنا الخارجية تتسم بعدم التدخل في شؤون الآخرين".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أن "الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها حاليا لم نكن سببا فيها بل حدثت نتيجة لظروف مر بها العالم أجمع سواء أزمة (كوفيد 19)، والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، الذي نرتبط به بشكل أو بآخر أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وأشار إلى "إننا نحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة مثل ما يحدث في ليبيا والسودان".