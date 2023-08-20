سلوتسكي: بوريل يحاول صرف الانتباه عن فشل سياسة العقوبات المعادية لروسيا بتصريحاته

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن رئيس الدبلوماسية الأوروبي، جوزيف بوريل، يحاول بتصريحاته صرف الانتباه عن فشل سياسة العقوبات المعادية لروسيا. وفي وقت سابق، قال بوريل، في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية، إن روسيا "قزم اقتصادي" والصين لاعب جيوسياسي حقيقي.

وكتب سلوتسكي: "لطالما كانت علامة الضعف والدونية هي الرغبة في تأكيد الذات من خلال التقليل من شأن الأقوياء. تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية في المقابلة، بمثابة ثروة من الاستنتاجات للأطباء النفسيين".

وأضاف: "بوريل، الذي يبذل قصارى جهده لصرف الانتباه عن فشل سياسة العقوبات المعادية لروسيا في الغرب، انخفض إلى مستوى دون الصفر من الشعبوية الرخيصة المصممة للجمهور المشرد. هذه هي الدبلوماسية الأوروبية القزمة".

ووفقا للبرلماني الروسي، فإن بوريل "حول تماما تركيز تصور الواقع"، وأضاف سلوتسكي: "أصبحت أكبر دولة في العالم، والتي توفر أمن الطاقة للدول الأوروبية لسنوات عديدة، "قزما" في نظر بوريل؟".

ومن جانبه، كتب رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين: "ميز بوريل نفسه مرة أخرى بحكمته. هذه المرة وصف روسيا بالقزم الاقتصادي، وهي محطة وقود بها قنبلة ذرية".

وأشار كاراسين إلى أنه بدون التورط في مجادلات لا معنى لها، "سأقول مرة أخرى إن رئيس الدبلوماسية الأوروبية أظهر نفسه على أنه قزم فكري"، واختتم كاراسين حديثه قائلا: "إن رغبته التي لا تقاوم في التصريحات المشرقة تبدو غبية".