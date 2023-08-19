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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هروب جماعي.. وهدان وطه يتقدمان باستقالتهما من مجلس الزمالك

سليمان وهدان
سليمان وهدان
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تقدم سليمان وهدان ومحمود طه باستقالتهما من مجلس إدارة الزمالك، بعد فشل المجلس في حل الأزمات المالية التي يمر بها النادي .

كان أحمد مرتضي منصور، ومرتضي منصور، وأمير مرتضي قد تقدموا باستقالاتهم ايضا من مناصبهم داخل الزمالك .

كتب سليمان وهدان عبر تويتر اليوم، اتقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبي بالزمالك، واتمني مستقبل أفضل للزمالك قريبا .

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات أول سبتمبر المقبل، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

يقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.ِ

سليمان وهدان الزمالك احمد مرتضى مرتضى منصور