فيديو| البابا تواضروس يلتقي رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الكاردينال بيتر إردو رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر.

جاء ذلك بعد وصول البابا إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة بدعوة رسمية من حكومتها، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر، ومن المنتظر أن يعقد قداسة البابا خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسؤولين هناك، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.





يذكر أن قداسة البابا سيحصل خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للبابا شنودة الثالث عام ٢٠١١، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.

يرافق قداسة البابا أثناء الزيارة وفد يتكون من الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، و بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

وينضم إلى الوفد في بودابست الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.