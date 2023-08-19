إشادة دولية بتنظيم بطولة الفراعنة للجمباز الفني

أشادت الوفود المشاركة في بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني (كبار وناشئين) والمقامة على صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى يوم 20 أغسطس الحالي بالتنظيم والمستوي الفني وحسن الاستقبال وتذليل كافة العقبات من قبل اللجنة المنظمة للبطولة واتحاد الجمباز المصري برئاسة الدكتور ايهاب امين

من جانبه أشاد ارتور مارك فيش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز ببطولة "كاس الفراعنة" للجمباز الفني والتي تستضيفها مصر حاليا

وأضاف ارتو ، مصر تشهد طرفة كبيرة في جميع فروع الجمباز في ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للعبة، وساعد الاتحاد في نشر اللعبة بشكل ملحوظ وارتفاع عدد الممارسين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن استضافة مصر للبطولات دليل على ثقة الاتحاد الدولي في نظيره المصري والدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة التي تحرص دائما علي استضافة البطولات الدولية وتوفير كل إمكانيات النجاح من بنية تحتية ومنشآت رياضية علي أعلي مستوي

وقال بيطاري عبد الصادق رئيس الاتحاد المغربي وعضو المحلس الاستشاري بالاتحاد الدولي

إن مصر وضعت نفسها ضمن الدول الكبرى للعبة علي مستوي العالم في ظل رئاسة الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وهو الأمر الذي اتي بثماره علي رياضة الجمباز داخل القارة السمراء

واضاف بيطاري ان مصر نجحت فى استضافة البطولات الدولية والقارية لما تتمتع به من منشآت رياضية على أعلى مستوى بفضل جهود القيادة السياسية فى مصر التي تحرص دائما علي إضافة منشات رياضية عملاقة

فى حين قال صالح الغويري نائب رئيس الاتحادين الاردني والعربي للجمباز ان مصر من خلال اتحاد الجمباز تقدم نموذج رائع فى تنظيم بطولة الفراعنة

واضاف الغويري ان هناك تعاون كبير بين الاتحادين المصري والاردني وتبادل الخبرات والمعسكرات بين الطرفين



كان الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي قد افتتح أمس الجمعة بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني (كبار وناشئين) والمقامة على صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى يوم 20 أغسطس الحالي.

وأكد امين أن بطولة كأس الفراعنة أصبحت من أهم البطولات في العالم وتحظى بأهمية ومكانة كبرى لدى الاتحاد الدولي الذي يضع مصر في مقدمة الدول التي قامت بتطوير رياضة الجمباز وتسير بخطوات ثابتة نحو القمة.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 12 دولة هي "مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجيورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان".